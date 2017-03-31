Совет Федерации намерен запретить гипермаркетам работать в выходные дни

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский заявил, что верхняя палата парламента может рассмотреть вопрос о запрете гипермаркетам работать в выходные дни и об ограничении их работы в будни.

- Ограничения работы гипермаркетов, никаких 24 часов, ограничения работы по выходным. Мы считаем, что только таким способом мы сможем освободить рынок от монопольного засилья в крупных городах, — цитирует Лисовского RNS.

Сенатор уточнил, что ограничения могут коснуться не только гипермаркетов, но и других магазинов федеральных торговых сетей.

- Идея состоит в том, чтобы предоставить возможность в эти дни работать малым формам торговли, — подчеркнул член Совета Федерации.

По словам Лисовского, в Европе дела обстоят именно так.

- Я буквально неделю назад немецким аграриям докладывал, как у нас работают торговые сети, они на меня посмотрели и спросили: как вы вообще выживаете? Чтобы продуктовый гипермаркет работал 24 в сутки — это же конец любых других форм торговли, — рассказал сенатор.

Лисовского считает оптимальной формой запрет на работу гипермаркетов в субботу после 16 часов и в воскресенье в течение всего дня. Эти поправки к закону о торговле Лисовский намерен в ближайшее время внести на рассмотрение Госдумы РФ совместно с рабочей группой депутата Ирины Яровой.