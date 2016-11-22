Совет Федерации намерен обсудить с регионами способ защиты детей от киберугроз

Верхняя палата парламента РФ весной 2017 года обсудит с регионами проблему безопасности детей в интернете. Об этом в ходе круглого стола «В погоне за лайками или кто убивает наших детей?» заявила председатель временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова.

По словам сенатора, удержать детей от использования гаджетов сложно, и первичная цель родителей и государства – научить детей и подростков правильно использовать технологии.

- Трудно удержать ребенка от планшетов, но нужно сопровождать его в этом процессе, своим примером показывать, как безопасно вести себя в интернете, и уберечь его таким образом от негативных последствий. Хотелось бы единой государственной политики в этом отношении, нужны хорошие, качественные региональные программы, которые обеспечат информационную безопасность детей. На апрель месяц у нас запланированы парламентские слушания для обсуждения с регионами этой проблемы. Мы поможем им, предложим качественные программы, поможем их реализовать, - подчеркнула Бокова.

По инициативе Совета Федерации, в России с 2014 года проводится Единый урок безопасности поведения в интернете, направленный на повышение компьютерной грамотности у школьников.

- В этом году мы расширили свои позиции, накопили огромный потенциал, в уроке приняли участие 13 миллионов детей, более 34 тысяч школ. К нам присоединились 10 стран СНГ, а еще Республика Вьетнам. Мы видим, что проблема есть не только у нас, но и в других странах, - отметила сенатор.