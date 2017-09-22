Совет Европы вступился за Алексея Навального
Комитет министров совета Европы призвал российские власти разрешить оппозиционеру Алексею Навальному баллотироваться в президенты.
При этом было также отмечено, что Россия продолжает ущемлять его права, не исполняя решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Кировлеса». После того, как ЕСПЧ признал несправедливым решение по нему, дело было передано на новое рассмотрение, но той же инстанции.
В Минюсте РФ назвали предложение комитета министров политизированным. В ведомстве отметили, что он выходит за рамки своей компетенции и пытается повлиять на выборы в России, передает экспертный канал «ФедералПресс».
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