Совет Европы одобрил предпринимаемые в РФ усилия по борьбе с допингом

Выступая на форуме «Россия – спортивная держава», председатель спортивного отдела директората человеческого достоинства и равенства Совета Европы Станислас Фроссар отметил, что в ЕС высоко оценивают, усилия, предпринимаемые в Российской Федерации в борьбе с допингом.

- Допинг является глобальной угрозой для спорта. Все заинтересованные стороны задействованы в борьбе с ним. 29 ноября в Будапеште этот вопрос будет подниматься. Совет Европы считает, что план по восстановлению антидопинговой деятельности в России успешно претворяется в жизнь, в этой стране модернизируются дисциплинарные процедуры и увеличивается роль образования, - цитирует Фроссара ТАСС.

Ранее сообщалось, что в РФ введена уголовная ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга, а Министерство спорта РФ вышло из состава учредителей Российского антидопингового агентства, чтобы снизить влияние государства на деятельность этой организации.

Накануне исполком Международного олимпийского комитета принял решение о реформировании деятельности Всемирного антидопингового агентства, в то же время наделив WADA дополнительными полномочиями.

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Места: Россия, ЕС
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