Совет Европы боится лишиться России
В Совете Европы задумались об отмене санкций в отношении России, введенных в связи с ситуацией на Украине.
Глава СЕ Турбьерн Ягланд выразил опасение, что в случае продления действия санкций Россия может покинуть организацию. По его мнению, это плохо для обеих сторон, передает «ТВ Центр» со ссылкой на зарубежные и отечественные СМИ.
Потеря России для Европы будет «большим шагом назад», а для россиян очень важна возможность обращения в Европейский суд, а также конвенциях о правах человека 1949 года.
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