Совет Европы боится лишиться России

В Совете Европы задумались об отмене санкций в отношении России, введенных в связи с ситуацией на Украине.

Глава СЕ Турбьерн Ягланд выразил опасение, что в случае продления действия санкций Россия может покинуть организацию. По его мнению, это плохо для обеих сторон, передает «ТВ Центр» со ссылкой на зарубежные и отечественные СМИ.

Потеря России для Европы будет «большим шагом назад», а для россиян очень важна возможность обращения в Европейский суд, а также конвенциях о правах человека 1949 года.