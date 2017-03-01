Совет ЕС и Европарламент согласовали безвизовый режим для Украины
Совет Евросоюза и Европарламент договорились об отмене виз для граждан Украины, говорится в заявлении ЕП.
Отмечается, что достигнутое неформальное соглашение должно быть одобрено комитетом ЕП по гражданским свободам и Европарламентом в целом, а затем - Советом ЕС.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении переговоров Верховной Рады с Еврокомиссией и Европарламентом по безвизовому режиму. Он назвал достигнутое соглашение важным шагом на пути «к долгожданному на Украине решению», сообщает «ТВ Центр».
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