Совет ЕС и Европарламент согласовали безвизовый режим для Украины

Совет Евросоюза и Европарламент договорились об отмене виз для граждан Украины, говорится в заявлении ЕП.

Отмечается, что достигнутое неформальное соглашение должно быть одобрено комитетом ЕП по гражданским свободам и Европарламентом в целом, а затем - Советом ЕС.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении переговоров Верховной Рады с Еврокомиссией и Европарламентом по безвизовому режиму. Он назвал достигнутое соглашение важным шагом на пути «к долгожданному на Украине решению», сообщает «ТВ Центр».