Совебез Украины полностью закрыл грузовое транспортное сообщение с ДНР и ЛНР

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины с участием президента Петра Порошенко принято решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе.

- Министерству внутренних дел Украины, национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями, создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения, — сообщили РИА Новости в пресс-службе СНБО со ссылкой на секретаря Совбеза Александра Турчинова.

Ранее сообщалось, что Порошенко, выступая перед членами Совета национальной безопасности, осудил действия участников блокады Донбасса, заявив, что эта акция «обходится Украине в копеечку» и направлена против интересов собственного государства.

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