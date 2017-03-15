Совебез Украины полностью закрыл грузовое транспортное сообщение с ДНР и ЛНР
На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины с участием президента Петра Порошенко принято решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе.
- Министерству внутренних дел Украины, национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями, создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения, — сообщили РИА Новости в пресс-службе СНБО со ссылкой на секретаря Совбеза Александра Турчинова.
Ранее сообщалось, что Порошенко, выступая перед членами Совета национальной безопасности, осудил действия участников блокады Донбасса, заявив, что эта акция «обходится Украине в копеечку» и направлена против интересов собственного государства.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии