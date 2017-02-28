Совбез Украины отвел армии месяц на «зачистку» Донбасса от ополченцев

Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет достаточно месяца, чтобы «освободить» территорию Донбасса от ополченцев, заявил во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

По его словам, однако, «это не будет блицкриг» и не следует рассчитывать на быстрое завершение военных действий, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на 24 канал.

«При нынешней расстановке сил нам достаточно месяца, чтобы полностью очистить территорию Донбасса», — заявил Турчинов.