Совбез Украины отвел армии месяц на «зачистку» Донбасса от ополченцев
Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет достаточно месяца, чтобы «освободить» территорию Донбасса от ополченцев, заявил во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.
По его словам, однако, «это не будет блицкриг» и не следует рассчитывать на быстрое завершение военных действий, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на 24 канал.
«При нынешней расстановке сил нам достаточно месяца, чтобы полностью очистить территорию Донбасса», — заявил Турчинов.
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