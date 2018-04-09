Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Сирии

Совет Безопасности ООН по инициативе девяти государств проведет срочное заседание, посвященное ситуации в Сирии.

Его инициаторами выступили Великобритания, Франция, США, Нидерланды, Швеция, Польша, Кувейт, Перу и Кот-д’Ивуар. На заседании будут обсуждаться сообщения о применении правительственными войсками Сирии химического оружия, сообщает Ura.ru о ссылкой на британское постпредство при ООН. Предполагается, что состоится оно 9 апреля.

Россия, в свою очередь, предложила обсудить в Совбезе угрозы миру и безопасности.