Совбез ООН на открытом заседании обсудит ситуацию в Сирии
Совет безопасности ООН на открытом экстренном заседании обсудит в воскресенье ситуацию в Сирии. Заседание начнется в 11 утра по местному времени (19:00 мск). Инициаторами созыва экстренного заседания выступили США, Великобритании и Франции, сообщают «Известия». Тема заседания — обстрел Алеппо сирийскими войсками. Ранее по итогам встреч глав МИД Великобритания, Германия, Италия, США, Франция и Высокий представитель ЕС опубликовали совместное заявление. Представители этих государств считают военные действия правительственной армии в Алеппо недопустимыми и призвали Совет Безопасности ООН принять срочные меры.
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