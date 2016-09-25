Совбез ООН на открытом заседании обсудит ситуацию в Сирии

Совет безопасности ООН на открытом экстренном заседании обсудит в воскресенье ситуацию в Сирии. Заседание начнется в 11 утра по местному времени (19:00 мск). Инициаторами созыва экстренного заседания выступили США, Великобритании и Франции, сообщают «Известия». Тема заседания — обстрел Алеппо сирийскими войсками. Ранее по итогам встреч глав МИД Великобритания, Германия, Италия, США, Франция и Высокий представитель ЕС опубликовали совместное заявление. Представители этих государств считают военные действия правительственной армии в Алеппо недопустимыми и призвали Совет Безопасности ООН принять срочные меры.
Новости по теме
Следующая новость Канада обыграла Россию и вышла в финал Кубка мира

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО