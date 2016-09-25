Совбез ООН на открытом заседании обсудит ситуацию в Сирии

Совет безопасности ООН на открытом экстренном заседании обсудит в воскресенье ситуацию в Сирии. Заседание начнется в 11 утра по местному времени (19:00 мск). Инициаторами созыва экстренного заседания выступили США, Великобритании и Франции, сообщают «Известия». Тема заседания — обстрел Алеппо сирийскими войсками. Ранее по итогам встреч глав МИД Великобритания, Германия, Италия, США, Франция и Высокий представитель ЕС опубликовали совместное заявление. Представители этих государств считают военные действия правительственной армии в Алеппо недопустимыми и призвали Совет Безопасности ООН принять срочные меры.

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