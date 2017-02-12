Совбез ООН отклонил резолюцию США по Израилю
Совбез ООН не принял проект США, в котором осуждается обстрел города Эйлат и теракт в Петих-Тикве в Израиле.
Об этом стало известно из источника в штаб-квартире международной организации: «Внесенный делегацией США проект заявления СБ ООН для прессы с осуждением обстрела территории Израиля заблокирован некоторыми делегациями, включая Францию».
Это первый документ американской делегации при новом постпреде при ООН Никки Хейли.
В среду израильский город Эйлат подвергся ракетному обстрелу террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ). На следующий день в городе Петих-Тиква палестинец открыл стрельбу, в результате которой восемь человек были ранены, - сообщают «Известия».
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