Совбез ООН на две недели продлил мандат комиссии по химическому оружию

Срок полномочий Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию химических атак в Сирии решением Совета Безопасности ООН продлен на две недели. Резолюция по данному вопросу была принята Совбезом единогласно, - сообщает ТАСС.

Полномочия СМР истекали 31 октября 2016 года, их краткосрочное продление позволит Совбезу ООН провести консультации о возможном расширении ее полномочий.

Ранее сообщалось, что комиссия обвинила правительственные войска Сирии в двух случаях применения химического оружия и лишь в одном случае – боевиков террористических группировок.

Российская сторона осталась недовольна качеством расследования и выступает за более объективную оценку происходящего. В частности, недавнего эпизода с использованием террористами снарядов с отравляющими веществами в Алеппо.