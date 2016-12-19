Совбез ООН единогласно принял российско-французскую резолюцию по Алеппо

Все члены Совета Безопасности ООН проголосовали за принятие Резолюции 2328 о проведении международного мониторинга за эвакуацией мирных жителей из сирийского Алеппо и немедленного оказания гуманитарной помощи населению.

Итоговый вариант документа был согласован в воскресенье в ходе закрытых консультаций Совета, длившихся более трех часов. Текст был составлен на основе проектов, предложенных Францией и Россией, - сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, Генеральный секретарь ООН должен подготовить условия для наблюдения представителей ООН и других международных организаций «за состоянием мирных жителей, а также полным соблюдением международного гуманитарного права в восточных областях города Алеппо» и сразу после уведомления Совбеза ООН о готовности начать выполнять комплекс мероприятий.