Соцуслуги будут предоставлять без привязки к прописке

В ближайшем будущем граждане России смогут получить социальные услуги без привязки к постоянному месту жительства, рассказал заместитель министра социального развития Московской области Александр Шустров.

По его словам, сенаторы предложили законодательно закрепить экстерриториальный принцип обслуживания населения в социальной сфере, так как многие россияне сталкиваются с проблемой, когда, переехав в соседний регион, они не могут получить услугу, гарантированную федеральным законодательством.

В качестве примера он привел невозможность устроить детей из Московской области в столичные школы, несмотря на то, что Конституция гарантирует всем гражданам России равные права.

Вместе с тем, в Минобрнауки отметили, что по новым правилам, до 1 июля заявление подают граждане, проживающие на территории муниципалитета, где расположена школа, а после этой даты на свободные места школа принимает всех желающих.

Однако многие услуги так и остаются привязаны к месту регистрации, ограничивая россиян в правах.

Сенаторы пришли к выводу, что закон о предоставлении гражданам соцуслуг без территориальной привязки значительно упростит взаиморасчеты между субъектами и повысит доступность социальных услуг, пишет «Парламентская газета».