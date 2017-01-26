В соцсетях высмеяли пресс-секретаря Белого дома Спайсера за странную запись в Twitter
Странная запись, сделанная пресс-секретарем Белого дома Шоном Спайсером в Twitter, вызвала активное обсуждение в социальных сетях.
Примерно в 8:40 утра (16:40 по московскому времени) на странице Спайсера в социальной сети появилась запись «n9y25ah7» без каких-либо пояснений. Вскоре запись была удалена, но за это время пользователи успели оставить множество комментариев и ретвитов, - сообщает РИА «Новости».
«Это ядерные коды или что?» — спросил один из пользователей.
«Напишите 123, если Трамп взял вас в заложники», — добавил еще один пользователь.
Остальные немногочисленные записи Спайсера в качестве пресс-секретаря не содержат загадочных знаков и цифр, - отмечает агентство.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии