В соцсетях высмеяли пресс-секретаря Белого дома Спайсера за странную запись в Twitter

Странная запись, сделанная пресс-секретарем Белого дома Шоном Спайсером в Twitter, вызвала активное обсуждение в социальных сетях.

Примерно в 8:40 утра (16:40 по московскому времени) на странице Спайсера в социальной сети появилась запись «n9y25ah7» без каких-либо пояснений. Вскоре запись была удалена, но за это время пользователи успели оставить множество комментариев и ретвитов, - сообщает РИА «Новости».

«Это ядерные коды или что?» — спросил один из пользователей.

«Напишите 123, если Трамп взял вас в заложники», — добавил еще один пользователь.

Остальные немногочисленные записи Спайсера в качестве пресс-секретаря не содержат загадочных знаков и цифр, - отмечает агентство.