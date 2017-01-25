В соцсетях высмеяли Порошенко за обещание контратаковать в киберпространстве
Пользователи социальных сетей активно комментируют заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что в Киеве создано «мощное киберподразделение», способное противостоять российским хакерам и даже контратаковать.
Ранее, выступая в эфире телеканала «112 Украина», украинский лидер пригрозил российским хакерам ответными ударами в случае их «вторжения».
Это заявление обсуждается в интернет-пространстве, участники дискуссии предлагают разные варианты ведения борьбы новым украинским подразделением, - сообщает Лайф.
К сожалению, Порошенко не уточнил, когда Киевом было создано «мощное киберподразделение», до его беседы с российским пранкером, выдавшим себя за президента Киргизии, или после. Некоторые предположили, каким образом украинцы будут противостоять кибератакам.
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