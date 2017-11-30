В соцсетях высмеяли новую форму сборной России

Пользователи социальных сетей высмеяли новую форму сборной России, в которой спортсмены выступят на Олимпиаде-2018 в Южной Корее.

По мнению россиян, экипировка спортсменов, представленная компанией Zasport, не годится даже для выступлений на районных соревнованиях.

«Из-за одной этой формы стоит бойкотировать Олимпийские игры», - написал пользователь одной из соцсетей.

Кроме того, неравнодушные граждане сравнили форму с «одеждой для детдомовцев», а также вспомнили предыдущий дизайн одежды российских спортсменов от компании Bosco.

Фирма Zasport была выбрана новым экипировщиком олимпийской сборной России в начале 2016 года, сообщает Ura.ru.