В соцсетях высмеяли новую форму сборной России
Пользователи социальных сетей высмеяли новую форму сборной России, в которой спортсмены выступят на Олимпиаде-2018 в Южной Корее.
По мнению россиян, экипировка спортсменов, представленная компанией Zasport, не годится даже для выступлений на районных соревнованиях.
«Из-за одной этой формы стоит бойкотировать Олимпийские игры», - написал пользователь одной из соцсетей.
Кроме того, неравнодушные граждане сравнили форму с «одеждой для детдомовцев», а также вспомнили предыдущий дизайн одежды российских спортсменов от компании Bosco.
Фирма Zasport была выбрана новым экипировщиком олимпийской сборной России в начале 2016 года, сообщает Ura.ru.
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