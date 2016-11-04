Соцсети заблокировали в Турции

Власти Турции заблокировали доступ к сети микроблогов Twitter, мессенджеру WhatsApp и сервису видеохостинга YouTube.

Для остановки работы сервисов в Турции использован метод тротлинга, сообщает издание "Известия". Правозащитники Турции сообщили о блокировке социальных сетей 4 ноября. По их словам, доступ к сайтам был ограничен после задержания депутатов прокурдской Партии демократии народов.

В ночь на 4 ноября в Анкаре были задержаны сопредседатели прокурдской партии Селахаттин Демирташ и Фиген Юкседаг. Партию неоднократно обвиняли в связях с запрещенной Рабочей партией Курдистана, члены которой неоднократно осуществляли теракты в Турции.