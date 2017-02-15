Социологи опубликовали новые данные о продуктовой корзине россиян

В последние полгода на таких продуктах питания, как мясо, птица, рыба, сыр и колбаса начали экономить 39% процентов жителей России, опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

По результатам исследования ФОМ, на мясе и птице стали больше экономить 24 процента россиян, в сыре и колбасе все чаще себе отказывают 20% опрошенных, рыбу и морепродукты к столу все реже покупают 16% граждан.

В целом на продуктах питания стали экономить 39% опрошенных, при этом у половины респондентов расходы на еду не изменились, еще 7% сказали, что не экономят на продуктах питания, передает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса.

Среди тех, кто экономит на еде, 16% стали покупать меньше фруктов, 13% — кондитерских изделий, 9% — соков, воды и газированных напитков. При этом на кафе и ресторанах экономят 15% респондентов.

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