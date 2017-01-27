Социальный центр для бездомных в Москве назовут в честь Доктора Лизы
Московский центр социальной адаптации (ЦСА) «Люблино» для лиц без определенного места жительства и занятий будет носить имя Елизаветы Глинки известной как Доктор Лиза.
Инициатива присвоения центру имени Глинки принадлежит руководству учреждения. Там отметили, что Доктор Лиза на протяжении многих лет сотрудничала с ЦСА. Власти столицы идею поддержали, передает НСН со ссылкой на правительство Москвы.
Елизавета Глинка погибла в декабре прошлого года при падении самолета Ту-154 Минобороны России в Черное море у берегов Сочи. Она сопровождала гуманитарный груз для медучреждений Сирии.
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