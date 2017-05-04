Социальные вытрезвители могут появиться в России

В России необходимо создавать социальные вытрезвители, считает руководитель рабочей группы Госдумы по борьбе с алкоголизмом Николай Говорин.

По его словам, законодательство уже сейчас не запрещает регионам создавать специализированные учреждения для вытрезвления граждан, находящихся в общественных местах в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако пьяные чаще всего валяются на улице, где могут погибнуть, например, от холода.

Говорин уточнил, что в год более 30 тысяч человек гибнут на улицах, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Больше всего трагических случаев зафиксировано в Сибири и на Дальнем Востоке.

Вместе с тем депутат не является сторонником восстановления системы вытрезвителей в системе МВД, как это было раньше, а предлагает отрывать для этих целей помещения при социальных службах или собесах.

Как отмечает «Парламентская газета», рост продаж алкоголя в майские праздники в России сопоставим с новогодними каникулами. Именно поэтому власти многих регионов приостанавливают продажу спиртного в местах массовых мероприятий 1, 8 и 9 мая.

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