Социальные пенсии в России повысят в День дурака
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля текущего года.
Из бюджета России на эти цели будет потрачено 10 млрд рублей.
Индексация коснется примерно 4 млн человек.
Кроме того, по словам премьер-министра, будут повышены и другие выплаты, размер которых зависит от уровня индексации социальных пенсий.
Темп роста прожиточного минимума пенсионера в России за 2017 год составил 2,9%, передает ТАСС.
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