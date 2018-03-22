Социальные пенсии в России повысят в День дурака

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля текущего года.

Из бюджета России на эти цели будет потрачено 10 млрд рублей.

Индексация коснется примерно 4 млн человек.

Кроме того, по словам премьер-министра, будут повышены и другие выплаты, размер которых зависит от уровня индексации социальных пенсий.

Темп роста прожиточного минимума пенсионера в России за 2017 год составил 2,9%, передает ТАСС.