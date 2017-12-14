Для социальной сети «ВКонтакте» разработали новую опцию

Социальная сеть «ВКонтакте» разработала функцию, позволяющую удалять личные сообщения из диалогов в течение 24 часов.

Ранее переписка стиралась только у самого пользователя. Новая опция позволит удалять сообщения у всех участников диалога: для этого необходимо выбрать нужное сообщение, нажать на иконку корзины и выбрать функцию «удалить для всех».

Нововведение действует с 14 декабря в полной и мобильной версиях сайта, передает Rusbase. Если удаление не работает, пользователю необходимо обновить страницу.

Разработчики обещают создать такую опцию и для приложений «ВКонтакте».