Для социальной сети «ВКонтакте» разработали новую опцию
Социальная сеть «ВКонтакте» разработала функцию, позволяющую удалять личные сообщения из диалогов в течение 24 часов.
Ранее переписка стиралась только у самого пользователя. Новая опция позволит удалять сообщения у всех участников диалога: для этого необходимо выбрать нужное сообщение, нажать на иконку корзины и выбрать функцию «удалить для всех».
Нововведение действует с 14 декабря в полной и мобильной версиях сайта, передает Rusbase. Если удаление не работает, пользователю необходимо обновить страницу.
Разработчики обещают создать такую опцию и для приложений «ВКонтакте».
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