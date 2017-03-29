Социальное неравенство объяснит физика

Ученые из Болгарии и США заявили, что социальное расслоение в обществе можно объяснить с помощью законов физики. В качестве примера эксперты привели процесс эволюции различных систем.

Специалисты утверждают, что вырабатывание множества биологических и небиологических систем, которые основаны на движении потоков, наблюдается похожим образом. Так, ВВП страны пропорционален затраченной энергии, проделанной работе или произведенному движению. Исследователи расценивают богатство как итог движения, а поскольку последнее всегда иерархично, это практически исключает существование равноправия, - сообщает «ФАН».

При этом они утверждают, что "неравенство" – это некорректное определение. В этом случае следует говорить о "неоднородности". Авторы исследования уверены, что общество подчиняется законам физики. Собственно поэтому избавиться от слишком бедных и слишком богатых людей невозможно. Но при этом финансовое расслоение общества всегда можно убавить.