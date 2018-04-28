Социальная сеть «ВКонтакте» предупредила о сбоях в системе

Социальная сеть «ВКонтакте» заявила о возможных проблемах с доступом у части пользователей в России.

Отмечается, что проблема предположительно связана с сетевой недоступностью у провайдера «Ростелеком-Краснодар».

Последний сбой в работе «ВКонтакте» произошел на прошлой неделе.

Тогда в компании заявили, что он был связан с кратковременными ошибками у ряда пользователей, передает РИА Новости.