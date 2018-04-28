Социальная сеть «ВКонтакте» предупредила о сбоях в системе
Социальная сеть «ВКонтакте» заявила о возможных проблемах с доступом у части пользователей в России.
Отмечается, что проблема предположительно связана с сетевой недоступностью у провайдера «Ростелеком-Краснодар».
Последний сбой в работе «ВКонтакте» произошел на прошлой неделе.
Тогда в компании заявили, что он был связан с кратковременными ошибками у ряда пользователей, передает РИА Новости.
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