Сотрудницы Сбербанка в Москве украли со счета клиента 40 млн рублей

Сотрудницы московского отделения Сбербанка были задержаны в одном из столичных автосалонов при попытке купить автомобиль Ferrari за 7 миллионов рублей.

Как уточняется в материале, сестры Марьям и Тамилла Дадашевы в сбербанке занимались обслуживанием малого бизнеса и имели доступ к клиентским счетам, что и позволило им перевести около 40 миллионов рублей на счета фирм-однодневок, а потом обналичить украденные средства.

Примечательно, что совершив столь крупное мошенничество, молодые сестры, которым 22 и 26 лет, буквально на следующий день отправились совершать дорогие покупки.

Полиция задержала мошенниц, однако заключать в СИЗО их не планируют. Возможно, заключат под домашний арест, сообщает агентство Nation news.