Сотрудницу госдепартамента США обвинили в связях с китайской разведкой

В США сотрудницу Госдепартамента Кэндис-Мари Клейборн судят за связи с разведкой КНР.

Согласно данным следствия, Клейборн, которая имела доступ к секретным сведениям, скрывала от контрразведки США свои многочисленные контакты с сотрудниками китайских спецслужб. Они продолжались на протяжении пяти лет. При этом сотрудница Госдепа получила от представителей КНР подарки и различные неденежные подношения на десятки тысяч долларов.

Термин «шпионаж» в отношении Клейборн не употребляется. Ей предъявлены обвинения в даче ложных показаний сотрудникам управления контрразведки ФБР и создании препятствий их профессиональной деятельности. Клейборн грозит до 25 лет лишения свободы. Свою вину сотрудница внешнеполитического ведомства не признает, сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст США.