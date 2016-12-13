Сотрудница полиции выпала из окна 7 этажа на юге Москвы
Сотрудница ОМВД по району Чертаново Южное выпала из окна седьмого этажа, сообщили в пресс-службе службе столичного главка МВД РФ.
Уточняется, что инцидент произошел в доме на улице Сумской на юге Москвы.
В результате падения с большой высоты женщина осталась жива. С травмами различной степени тяжести она была госпитализирована.
По данному инциденту проводится проверка. Отмечается, что женщина находилась в отпуске, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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