Сотрудница полиции выпала из окна 7 этажа на юге Москвы

Сотрудница ОМВД по району Чертаново Южное выпала из окна седьмого этажа, сообщили в пресс-службе службе столичного главка МВД РФ.

Уточняется, что инцидент произошел в доме на улице Сумской на юге Москвы.

В результате падения с большой высоты женщина осталась жива. С травмами различной степени тяжести она была госпитализирована.

По данному инциденту проводится проверка. Отмечается, что женщина находилась в отпуске, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».