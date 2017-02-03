Сотрудница Московской сельхозакадемии задержана за вымогательство
Сотрудница Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева задержана за вымогательство денег у одного студентов.
Как уточняется в материале, подозреваемая обещала за вознаграждение помочь в восстановлении в учебном заведении.
Сотрудниками УВД по Северному округу столицы провели соответствующие мероприятия, в результате которых преступница была задержана, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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