Сотрудница Московской сельхозакадемии задержана за вымогательство

Сотрудница Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева задержана за вымогательство денег у одного студентов.

Как уточняется в материале, подозреваемая обещала за вознаграждение помочь в восстановлении в учебном заведении.

Сотрудниками УВД по Северному округу столицы провели соответствующие мероприятия, в результате которых преступница была задержана, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».