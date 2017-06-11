Сотрудница читинской почты скрыла от адресатов две тонны писем

Полиция Читы нашла две тонны не дошедших до адресатов писем в доме сестры работника почты.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на УМВД по Забайкальскому краю, «в Чите при проведении обыска по уголовному делу в квартире подозреваемой полицейские обнаружили две тонны недоставленной почтовой корреспонденции».

Известно, что сестра хозяйки помещения, где проводили обыск, работает на почте. Следствие устанавливает, почему почтальон не доставлял письма, среди которых была судебная корреспонденция, отправления по назначению.

По данному факту заведено административное дело. Материалы переданы в службу судебных приставов.