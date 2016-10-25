Сотрудников Третьяковской галереи уволили за спекуляцию с билетами

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила, что уволила несколько сотрудников музея за спекуляцию билетами.

- Мы прекрасно понимаем, что происходит, мы пытаемся сделать все, что возможно. Что касается билетов для сотрудников, то мы уволили несколько сотрудников, которые были заподозрены в спекуляции, - цитирует ее «Интерфакс».

По ее словам, она лично ловила спекулянтов за руку и отводила в полицию, но их правоохранители отпускают.

Она также добавила, что «Могоркасса» выставила билеты на выставку Айвазовского по цене 1,5 тысячи рублей, хотя они стоили 400 рублей.

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