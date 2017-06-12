Сотрудников Telegram пытались подкупить спецслужбы США
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил американские спецслужбы в попытке подкупа. По его словам, сотрудников Telegram дважды пытались подкупить.
«За время недельной поездки нашей команды в США в прошлом году американские спецслужбы дважды пытались подкупить наших разработчиков плюс на меня оказывалось давление со стороны ФБР», — написал Дуров на своей странице в Twitter.
Telegram - мессенджер с зашифрованной перепиской. Павел Дуров неоднократно заявлял, что Telegram не предоставляет ключи шифрования к аккаунтам пользователей третьим лицам, в том числе властям различных стран, сообщает «РБК».
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