Сотрудников Ространснадзора подозревают в получении взяток на 1 миллион рублей
Следственные органы подозревают чиновников Ространснадзора в получение взяток на сумму более 1,1 миллиона рублей.
- За денежные средства сотрудники Центрального управления Государственного автодорожного надзора сообщали представителям организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения. Общая сумма средств, полученных в качестве взяток, составила не менее 1,150 миллиона рублей, - говорится в сообщении Следственного комитета России.
По данным источника «Интерфакса», задержаны начальник столичного Ространснадзора Игорь Суржик и начальник Южного управления Ространснадзора Игорь Высоцкий.
В настоящее время их процессуальный статус не определен.
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