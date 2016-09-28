Сотрудников Ространснадзора подозревают в получении взяток на 1 миллион рублей

Следственные органы подозревают чиновников Ространснадзора в получение взяток на сумму более 1,1 миллиона рублей.

- За денежные средства сотрудники Центрального управления Государственного автодорожного надзора сообщали представителям организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения. Общая сумма средств, полученных в качестве взяток, составила не менее 1,150 миллиона рублей, - говорится в сообщении Следственного комитета России.

По данным источника «Интерфакса», задержаны начальник столичного Ространснадзора Игорь Суржик и начальник Южного управления Ространснадзора Игорь Высоцкий.

В настоящее время их процессуальный статус не определен.