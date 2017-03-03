Сотрудников НАСА на Луне напугали пришельцы
Американский уфолог Скотт Уоринг заподозрил NASA в сокрытии важной информации о Луне.
По его мнению, космическое агентство не отправляет астронавтов на поверхность Луны из-за существования на ней инопланетной жизни.
Уоринг подозревает, что инопланетяне пригрозили астронавтам, чтобы те даже не думали возвращаться на Луну.
Ранее ученые нашли доказательства существования пришельцев на примере молекул. Следы органики найдены на многих небесных объектах. Исследователи считают, что подобные органические молекулы много лет назад породили жизнь на Земле, сообщает «Федерал пресс».
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