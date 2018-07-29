Сотрудники завода в Клину заработали кишечную инфекцию
На Клинском заводе под Москвой отравились 19 сотрудников, сообщили в Минздраве Московской области. Пострадавшие госпитализированы в инфекционное отделение.
Их состояние оценивают как удовлетворительное, передает РБК.
Накануне стало известно об отравлении восьми работников стекольного завода, семеро из них были госпитализированы с диагнозом «кишечная инфекция».
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