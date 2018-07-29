Сотрудники завода в Клину заработали кишечную инфекцию

На Клинском заводе под Москвой отравились 19 сотрудников, сообщили в Минздраве Московской области. Пострадавшие госпитализированы в инфекционное отделение.

Их состояние оценивают как удовлетворительное, передает РБК.

Накануне стало известно об отравлении восьми работников стекольного завода, семеро из них были госпитализированы с диагнозом «кишечная инфекция».