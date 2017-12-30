Сотрудники ФСБ задержали организатора и исполнителя теракта в Петербурге

Сотрудники ФСБ нашли и задержали организатора и исполнителя теракта в магазине Петербурга, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина «Перекресток» в городе Санкт-Петербурге», - рассказали в Центре.

В настоящее время подозреваемый находится в СК РФ для проведения дальнейших следственных мероприятий, передает «РИА Новости».

27 декабря в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ).