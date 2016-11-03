Сотрудники МЧС спасли замерзающих на Патриарших прудах лебедей
Сотрудники МЧС вызволили двух лебедей из ледникового плена на Патриарших прудах в Москве.
Как отмечает «Подмосковье сегодня», спасатели, несмотря на тонкий лед, смогли подобраться к замерзающим птицам и вызволить их из холодного плена. Спасенных лебедей отправили в центр передержки животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в Подмосковье, где они пробудут до весны.
О случаях обнаружения диких птиц с травмами или на замерзших водоемах можно сообщать в единую справочную службу Москвы по телефону: 8 (495) 777-77-77.
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