Сотрудники МЧС спасли тонувшую в Москве-реке женщину
Сотрудники МЧС спасли женщину, тонувшую в Москве-реке в районе Коломенской набережной, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
Как уточняется в материале, сообщение об инциденте поступило в МЧС в 16:10 мск.
Прибыв на место происшествия, в Нагатинском затоне спасатели увидели женщину, которая тонула в 40 метрах от берега.
После того, как пострадавшую извлекли из воды, ее передали медикам, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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