Сотрудники МЧС спасли тонувшую в Москве-реке женщину

Сотрудники МЧС спасли женщину, тонувшую в Москве-реке в районе Коломенской набережной, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Как уточняется в материале, сообщение об инциденте поступило в МЧС в 16:10 мск.

Прибыв на место происшествия, в Нагатинском затоне спасатели увидели женщину, которая тонула в 40 метрах от берега.

После того, как пострадавшую извлекли из воды, ее передали медикам, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».