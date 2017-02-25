Сотрудники МЧС спасли 20 рыбаков с отколовшейся льдины

В Сахалинской области 20 рыбаков оказались отрезанными от суши из-за трещины, образовавшейся на льдине в результате отжимного ветра. В ходе спасательной операции всех пострадавших удалось спасти.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Сахалинской области, «медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась».

Работа спасателей осложнялась снегопадом и сильным ветром. По этой причине сотрудникам МЧС не удалось воспользоваться вертолетом.

Инцидент произошел 25 февраля в заливе Мордвинова в районе села Охотское. Рыбаки оказались на отколовшейся льдине, не имея возможности самостоятельно спастись.

Ранее МЧС предупреждало о надвигающемся на регион циклоне и предупреждало жителей об опасности выхода на лед.

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Места: Россия
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