Сотрудники МЧС спасли 20 рыбаков с отколовшейся льдины
В Сахалинской области 20 рыбаков оказались отрезанными от суши из-за трещины, образовавшейся на льдине в результате отжимного ветра. В ходе спасательной операции всех пострадавших удалось спасти.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Сахалинской области, «медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась».
Работа спасателей осложнялась снегопадом и сильным ветром. По этой причине сотрудникам МЧС не удалось воспользоваться вертолетом.
Инцидент произошел 25 февраля в заливе Мордвинова в районе села Охотское. Рыбаки оказались на отколовшейся льдине, не имея возможности самостоятельно спастись.
Ранее МЧС предупреждало о надвигающемся на регион циклоне и предупреждало жителей об опасности выхода на лед.
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