Сотрудники МЧС спасли десять человек при пожаре в жилом доме на востоке Москвы

Сотрудники МЧС спасли 10 человек из трех горящих квартир, расположенных в многоквартирном доме на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Как уточняется в материале, пожар произошел утром 18 января в квартире на 8-м этаже на улице Молдагуловой, после чего огонь перекинулся на балконы верхнего и нижнего этажей.

Сотрудникам МЧС также пришлось проводить эвакуацию подъезда.

В результате инцидента пострадали два человека, они были госпитализированы с диагнозом отравление продуктами горения, сообщает ТАСС.