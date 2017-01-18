Сотрудники МЧС спасли десять человек при пожаре в жилом доме на востоке Москвы
Сотрудники МЧС спасли 10 человек из трех горящих квартир, расположенных в многоквартирном доме на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Как уточняется в материале, пожар произошел утром 18 января в квартире на 8-м этаже на улице Молдагуловой, после чего огонь перекинулся на балконы верхнего и нижнего этажей.
Сотрудникам МЧС также пришлось проводить эвакуацию подъезда.
В результате инцидента пострадали два человека, они были госпитализированы с диагнозом отравление продуктами горения, сообщает ТАСС.
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