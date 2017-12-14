Сотрудники МИД России отбили сову у ворон

Работники департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства спасли сову от нападок стаи ворон.

О произошедшем рассказала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, сотрудники департамента заметили сову на дереве у здания первого корпуса МИД. Присутствие птицы их не особенно удивило, но сфотографироваться на ее фоне захотели многие.

Во время «фотосессии» стало заметно, что вороны ведут себя агрессивно по отношению к гостье. Однако несмотря на их нападки, сова не улетала. «Как будто ждала, что ей помогут», - написала Захарова.

В итоге птицу забрали в департамент и поместили в коробку с пледом. Позднее ее передали в государственный питомник Дмитровского района.