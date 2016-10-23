Сотрудники МАК прибыли на Ямал для расследования причин крушения Ми-8
Сотрудники МАК приехали в Новый Уренгой, оттуда они направились к месту крушения вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прессс-лужбу Уральского регионального центра МЧС России.
- Представители МАК уже приехали в Новый Уренгой, сейчас убывают к месту происшествия, - отметил представитель ведомства.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол» вечером 21 октября совершил жесткую посадку в районе поселка Уренгой. На борту находились 22 человека - двадцать жителей тринадцати регионов РФ и два жителя Казахстана. 19 человек погибли, трое пострадали.
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