Сотрудники МАК прибыли на Ямал для расследования причин крушения Ми-8

Сотрудники МАК приехали в Новый Уренгой, оттуда они направились к месту крушения вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прессс-лужбу Уральского регионального центра МЧС России.

- Представители МАК уже приехали в Новый Уренгой, сейчас убывают к месту происшествия, - отметил представитель ведомства.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол» вечером 21 октября совершил жесткую посадку в районе поселка Уренгой. На борту находились 22 человека - двадцать жителей тринадцати регионов РФ и два жителя Казахстана. 19 человек погибли, трое пострадали.