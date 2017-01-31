Сотрудники ФСБ прибыли в Эрмитаж и изымают документы

Оперативные сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти прибыли в Государственный Эрмитаж в Петербурге и производят выемку документов.

По данным издания «Фонтанка. Ру», это может быть связано с потерей миллиарда рублей при строительстве нового фондового хранилища.

Работников ФСБ интересуют документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондового хранилища Эрмитажа на Школьной улице.

Ранее сообщалось, что контракт стоимостью 3,67 миллиарда рублей был заключен музеем со скандально известной московской компанией «Мехстройтранс», руководство и владельцы которой были причастны к «Большому делу Минкульта».

В 2016 году «Мехстройтранс», получивший аванс размером около миллиарда рублей, осуществлял работы со значительным отставанием от графика, не оплачивал исполненные работы субподрядчикам. Эрмитаж утверждал, что отставание не носит критического характера, а с руководством «Мехстройтранса» достигнута договоренность «по увеличению темпов работ для выправления ситуации с отставанием от графика работ».

По данным издания, нынешняя проверка может напрямую коснуться заместителя директора Эрмитажа по строительству Михаила Новикова.