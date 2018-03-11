Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратовской области

В Саратовской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт, участников террористической ячейки уничтожили.

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Федеральной службой безопасности РФ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Саратовской области предотвращен террористический акт, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки», - рассказали в ЦОС.

Уточняется, что 11 марта при попытке задержания преступники оказали сопротивление сотрудникам органов безопасности и в ходе столкновения получили не совместимые с жизнью ранения. В ходе спецоперации было изъято самодельное взрывное устройство мощностью около 3 килограммов с поражающими элементами.

Управление ФСБ по Саратовской области возбудило уголовное дело о приготовлении к теракту. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

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Места: Россия
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