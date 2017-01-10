Сотрудники посольства РФ не пострадали при двойном взрыве в Кабуле

Пресс-атташе российского посольства в Афганистане Алексей Косарев сообщил, что при двойном взрыве в районе Дарул-Аман на юго-западной окраине Кабула никто из сотрудников дипломатического представительства не пострадал.

- Никто из наших представителей не пострадал, - цитирует Косарева ТАСС.

По словам собеседника агентства, взрывы произошли на расстоянии не менее 500 метров от комплекса посольства у одного из правительственных зданий.

По предварительной информации, смертник привел в действие взрывное устройство возле правительственного здания, а когда на место происшествия прибыли представители правоохранительных органов, произошел еще один взрыв.

В результате двойного теракта по меньшей мере 21 человек погиб и 45 человек получили ранения различной степени тяжести. В теракте, по неподтвержденной информации, погиб глава местной полиции.

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Места: Азия
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