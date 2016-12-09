Сотрудники ФСБ изъяли документы в офисе «Почты России» в Москве

Сотрудники ФСБ изъяли часть документов в центральном офисе «Почты России» в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, изъятие документов связано претензиями Генеральной прокуратуры по выплате вознаграждения главе «Почты России» Дмитрию Страшнову.

Ранее «Почта России» сообщила, что Страшнов за 2014 год получил премию в размере 95 миллионов рублей. Его зарплата с учетом надбавки за допуск к гостайне, но без отпускных, составляет 460,5 тысяч рублей в месяц. Позже Генпрокуратура направила в СКР материалы на возбуждение уголовного дела по статье УК «Злоупотребление полномочиями» в отношении Страшнова, а также по статье «Халатность» в отношении двух руководителей департаментов Минкомсвязи РФ, принимавших решение о выплате премии. Об этом сообщает «РИА Новости».