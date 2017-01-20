Сотрудники ГИБДД Москвы получили персональные видеорегистраторы
Сотрудники столичной госавтоинспекции получили порядка тысячи персональных видеорегистраторов. Устройства позволят им фиксировать нарушения в реальном времени.
Приборы по своим габаритам схожи со спичечным коробком. Они могут крепиться на одежду инспектора или его галстук. Устройства записывают изображение и звук и способны работать как в дневном, так и ночном режиме. Кроме того, с их помощью сотрудники ГИБДД смогут делать фото с мест происшествия.
Вся информация, зафиксированная прибором, будет автоматически поступать на специальный сервер, передает НСН.
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