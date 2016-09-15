Сотрудники Генпрокуратуры Украины проводят обыски в здании горсовета Харькова
Генпрокуратура Украины начала обыски в помещениях, которые занимает городской совет Харькова.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
- Обыски проходят в здании харьковского городского совета на пятом этаже, где расположен Департамент по земельным отношениям, - сказал собеседник издания.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы санкционировали обыски в помещениях мэра города Геннадия Кернеса, а также матери депутата от «Партии регионов» Михаила Добкина. Всего сотрудники прокуратуры проведут десятки обысков. В этом будут задействованы более 100 человек.
Руководства города подозревается в хищении 654 гектаров земли в Харькове.
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