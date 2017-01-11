Сотрудники ФСИН разыскивают Малкина и Овечкина среди московских кадетов

Ученики 7-9 кадетских классов московской школы №2087 «Открытие» вызвали сотрудников столичного Управления по конвоированию Федеральной службы исполнения наказания на товарищеский хоккейный матч.

Об этом «Русской Планете» сообщил педагог-организатор школы Геннадий Сычев.

- Дело в том, что ФКУ УК УФСИН России по Москве являются нашими шефами. Ежегодно мы совместно проводим различные мероприятия. В этот раз решили помериться силами на хоккейной площадке. Планируем провести этот показательный хоккейный матч 13 января после окончания уроков. Вход будет свободным, любой желающий сможет понаблюдать за игрой, - рассказал Сычев.

По словам педагога-организатора, встреча сотрудников правоохранительных органов с учащимися 7-9 классов приурочена не только к Старому новому году, но и к Дню образования специальных подразделений Уголовно-исполнительной системы по конвоированию.

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
Следующая новость Официальный курс доллара на 12 января вырос на 21 копейку

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО