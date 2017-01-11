Сотрудники ФСИН разыскивают Малкина и Овечкина среди московских кадетов

Ученики 7-9 кадетских классов московской школы №2087 «Открытие» вызвали сотрудников столичного Управления по конвоированию Федеральной службы исполнения наказания на товарищеский хоккейный матч.

Об этом «Русской Планете» сообщил педагог-организатор школы Геннадий Сычев.

- Дело в том, что ФКУ УК УФСИН России по Москве являются нашими шефами. Ежегодно мы совместно проводим различные мероприятия. В этот раз решили помериться силами на хоккейной площадке. Планируем провести этот показательный хоккейный матч 13 января после окончания уроков. Вход будет свободным, любой желающий сможет понаблюдать за игрой, - рассказал Сычев.

По словам педагога-организатора, встреча сотрудников правоохранительных органов с учащимися 7-9 классов приурочена не только к Старому новому году, но и к Дню образования специальных подразделений Уголовно-исполнительной системы по конвоированию.