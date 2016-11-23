Сотрудники МЧС эвакуировали посетителей из здания ЦУМа
В связи с задымлением в здании ЦУМа, расположенного в центре Москвы, сотрудники МЧС эвакуировали более тысячи человек, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отмечается в материале, очаг пожара спасатели ищут с помощью переносных тепловизоров, кроме того, ведется проветривание помещений.
В результате инцидента никто не пострадал, уточнили в МЧС.
Центральный универсальный магазин (ЦУМ) был построен в 1906 году и является объектом культурного наследия регионального значения, сообщает ТАСС.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии