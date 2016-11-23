Сотрудники МЧС эвакуировали посетителей из здания ЦУМа

В связи с задымлением в здании ЦУМа, расположенного в центре Москвы, сотрудники МЧС эвакуировали более тысячи человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается в материале, очаг пожара спасатели ищут с помощью переносных тепловизоров, кроме того, ведется проветривание помещений.

В результате инцидента никто не пострадал, уточнили в МЧС.

Центральный универсальный магазин (ЦУМ) был построен в 1906 году и является объектом культурного наследия регионального значения, сообщает ТАСС.

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